Минкульт не будет рекомендовать продлевать с упц мп аренду двух храмов в Лавре

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с упц мп на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

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“Заканчивается соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре. Соответственно, к нам обратился директор заповедника по поводу информирования по этому вопросу. Мы, во исполнение указа Президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать”, – сказал Ткаченко.

Детали

Министр отметил, что до завершения проверки использования имущества Верхней Лавры со стороны новосозданной межведомственной правительственной комиссии, в этих помещениях богослужения не будут проходить. В отношении другого имущества – есть соглашения, которые продолжаются и будут продолжаться до завершения такой проверки.

Дополнение

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях упц мп по всей Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оставить Успенский и Трапезный соборы Украинской Православной Церкви (московского патриархата).