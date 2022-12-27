россия обстреливает гражданскую инфраструктуру термобарическими боеприпасами – Резников

КИЕВ. 27 декабря. УНН. россия обстреливает гражданскую инфраструктуру термобарическими боеприпасами, тем самым нарушая Конвенцию об отдельных видах обычного оружия, подписываемую в Женеве. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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«россия постоянно нарушает Конвенцию об отдельных видах обычного оружия. Оккупанты используют чрезвычайно опасные термобарические боеприпасы для нападения на жилые районы на юге, востоке и севере Украины. Хотя россия является участником Конвенции», – написал Резников.

Напомним

Российские захватчики сегодня атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.