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россия обстреливает гражданскую инфраструктуру термобарическими боеприпасами – Резников

россия обстреливает гражданскую инфраструктуру термобарическими боеприпасами – Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 27 декабря. УНН. россия обстреливает гражданскую инфраструктуру термобарическими боеприпасами, тем самым нарушая Конвенцию об отдельных видах обычного оружия, подписываемую в Женеве. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

«россия постоянно нарушает Конвенцию об отдельных видах обычного оружия. Оккупанты используют чрезвычайно опасные термобарические боеприпасы для нападения на жилые районы на юге, востоке и севере Украины. Хотя россия является участником Конвенции», – написал Резников.

Напомним

Российские захватчики сегодня атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Алексей Резников
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