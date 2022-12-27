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Инфляция в Украине по итогам года не превысит 30% - НБУ

Инфляция в Украине по итогам года не превысит 30% - НБУ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Инфляция в Украине в этом году не превысит 30%. Одним из основных факторов, влияющих на увеличение цен, является разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских атак, говорится в отчете Нацбанка Украины о финансовой стабильности за второе полугодие этого года, передает УНН.

Цитата

"По итогам 2022 года, инфляция в Украине не превысит 30%. Основными двигателями роста цен остаются факторы предложения: разрушение производственных мощностей, нарушение логистики, рост производственных затрат, ограниченное предложение отдельных товаров. Свой вклад в инфляцию имели июльская корректировка курса гривны к доллару США и высокие темпы роста мировых цен", - говорится в отчете.

Детали

Отмечается, что ценовое давление сдерживало повышение учетной ставки до 25% годовых в июне этого года, подавленный спрос, а также фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эти факторы, отмечают в НБУ, будут замедлять инфляцию в 2023 году.

"Однако разрушение энергетической инфраструктуры будет усиливать давление на цены. Октябрьский прогноз НБУ предусматривает удержание высокой учетной ставки длительное время, побуждая банки в дальнейшем повышать и удерживать на более высоком уровне ставки по депозитам. Это ослабит давление на валютный рынок и улучшит структуру фондирования банков", – отметили эксперты.

Нацбанк также сообщил, что давление на валютном рынке ослабило благодаря корректировке валютных ограничений и запуску "зернового коридора", поэтому объемы интервенций НБУ сократились. Отмечается, что госучреждение продолжит компенсировать дефицит валюты на рынке и будет сохранять политику фиксированного обменного курса.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: инфляция, НБУ, Украина
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