Хотел выехать в Николаев во время комендантского часа: в Одессе пьяный водитель обстрелял полицейских

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Одессе во время комендантского часа пьяный водитель, который хотел уехать в Николаев, обстрелял полицейских, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

Детали

По данным полиции, событие произошло еще 16 декабря. 42-летний мужчина следовал легковым автомобилем «Mitsubishi» из Одессы в сторону Николаева. Проезжая один из блокпостов, водитель проигнорировал законное требование полицейских остановиться и стал убегать от них. Правоохранители догнали правонарушителя через 1,5 км. Чтобы избежать задержания, он начал стрелять в сторону служебного автомобиля работников полиции, пока не заклинило оружие.

Полицейские изъяли у злоумышленника зарегистрированный на нем травматический пистолет с патронами, которые направили на экспертные исследования. Автомобиль поместили на арестплощадку.

У водителя отобрали биологические образцы для проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения и задержали его в процессуальном порядке.

Полицейские сообщили мужчине о подозрении в угрозе насилием в отношении работников правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины и наказывается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Следствие продолжается. Его завершение подозреваемый будет ждать под круглосуточным домашним арестом.