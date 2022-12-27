В беларуси пока не отмечается необходимой группировки для вторжения в Украину: в ГПСУ доложили о ситуации на границе

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Ситуация на белорусском направлении остается полностью контролируемой, но в то же время сложной. Как сообщил в ходе брифинга помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, в беларуси не отмечается необходимой наступательной группировки войск для вторжения на территорию Украины на данный момент, передает корреспондент УНН.

Детали

Демченко отмечает, что подразделения беларуси находятся на усилении границы с Украиной. Однако ни количество, ни характер действий этих подразделений не меняется. В частности, подразделения сменяются на ротационной основе.

Кроме этого, беларусь и россия постоянно нагнетают ситуацию, делая акцент на этом направлении. Это делается путем демонстрации совместных мер подготовки военных подразделений, в том числе, маневрами с перемещением техники, проверкой боеготовности подразделений вооруженных сил беларуси и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого "союзного государства".

Цитата

“В то же время, создание такой необходимой наступательной группировки, которая была бы готова уже на данный момент осуществить вторжение на территорию Украины с этого направления, не отмечается”, – подчеркивает Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ также добавляет, что по ту сторону границы могут пытаться создать провокации, чтобы обвинить в дальнейшем Украину. Поэтому ГПСУ уже нарастила оборонительные позиции по линии границы и пограничью.

В настоящее время продолжаются работы по инженерно-фортификационному укреплению.

В частности, подразделения всех сил обороны постоянно отрабатывают мероприятия взаимодействия, проводится минирование территорий по наиболее угрожающим направлениям.

Дополнение

По данным британской разведки, россия, вероятно, перебросила подразделения 1-й гвардейской танковой армии в беларусь, где формирование, вероятно, проводило обучение, но вряд ли имеет все необходимое для приведения к боевой готовности.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой.