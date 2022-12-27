Минобороны Австрии ожидает частичное отключение электроэнергии в ЕС зимой

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Австрийские власти предупредили о возможных отключениях электроэнергии зимой в некоторых странах ЕС. Об этом в интервью Die Welt заявила глава австрийского Минобороны Клаудия Таннер, пишет УНН.

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"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшее время очень высока. Вопрос не в том, произойдет ли отключение электроэнергии, а в том, когда. Нам нужно подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе", - добавила Таннер.

Детали

По ее словам, армия в Австрии регулярно проходит обучение в случае аварийного отключения электроэнергии. Власти страны планируют к 2025 году инвестировать 180 млн евро в создание так называемых "автономных бараков", где электричество будет подаваться не менее двух недель.

По словам Таннер, в возможных отключениях электроэнергии могут быть виновны российские спецслужбы.

"Хакерские атаки на западные электросети – это инструмент гибридной войны".

Добавим

Этой зимой Франция может столкнуться с недостаточным электроснабжением, что может привести к отключению электроэнергии.