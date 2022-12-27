Обнародован список донецких сепаратистов, принимавших участие в "выборах главы днр"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Информационный портал KibOrg нашел списки людей из Донецка, принимавших участие в "выборах главы днр" в 2018 году, и идентифицировал некоторых сепаратистов, передает УНН.

Детали

Среди сепаратистов из обнародованного списка не только жители, которые просто симпатизируют “русскому меру”, а те, кто принимал непосредственное участие в войне на Донбассе.

Цитата

"Еще в начале 2022 года, чувствуя свою безнаказанность и непременную победу над "киевской хунтой", как это было в 2014-2015 годах, сепаратисты и поклонники москвы активно выкладывали в сеть фотографии и видео, подтверждающие их участие в “победном шествии на бандеровцев”. По ту сторону баррикад у русского народа это вызвало гордость за “героических соотечественников”. Вот только мало кто рассчитывал на такую унизительную для россии войну, и после ряда “жестов доброй воли” аккаунты социальных сетей военных “второй армии мира” и боевиков “союзной армии” понемногу начали подчищаться", – говорится в статье.

Напомним

Правоохранительные органы задержали на Херсонщине коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ “голосовать” на псевдореферендуме. Предатели лично призывали людей прийти на “участки” и “проголосовать” в пользу страны-агрессора. В случае обеспечения “явки”, враг обещал своим приспешникам “вознаграждение” в размере 50 тыс. российских рублей каждому.