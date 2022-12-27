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Волна холода обрушилась на Северную Индию

Волна холода обрушилась на Северную Индию

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Низкие температуры и туман в Нью-Дели нарушили воздушное и железнодорожное движение, когда волна холода охватила индийскую столицу, минимальная температура опустилась до 5,6 градусов Цельсия. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Детали

При видимости всего 50 метров, аэропорт Дели предупредил пассажиров о том, что рейсы не могут выполняться в таких условиях.

Метеорологический департамент Индии (IMD) сообщил, что "очень плотный туман", вероятно, сохранится над некоторыми частями города в течение следующих 24 часов из-за слабого ветра и высокого уровня влажности.

"Его интенсивность и распространение, вероятно, снизятся после этого", - говорится в сообщении IMD.

IMD также прогнозирует холод в некоторых районах северо-западных штатов Пенджаб, Харьяна и Дели в течение следующих двух дней. Волна холода распространится на равнинах Индии с минимальной температурой до 4 градусов Цельсия.

Источник: УНН
Теги: туман, Индия
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