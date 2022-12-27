Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 0,0092 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6960

Житель Хмельницкой области приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней падчерицы

Житель Хмельницкой области приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней падчерицы

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Прокуроры в суде доказали, что впервые отчим изнасиловал ребенка когда ему было 11 лет. Мужчина заставлял молчать падчерицу, угрожая расправой над ней и ее матерью. Испугавшись за жизнь матери, девочка решилась позвонить в полицию. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Ранее мужчина уже отбыл 10 лет заключения за изнасилование собственной дочери.

"При публичном обвинении Хмельницкой областной прокуратуры суд признал виновным местного жителя в изнасиловании своей падчерицы (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы", – говорится в сообщении.

Сведения о нем будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия: три мигранта осуждены за изнасилование и смерть 13-летней девочки

Источник: УНН
Теги: Хмельницкий и Хмельницкая область, изнасилование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.