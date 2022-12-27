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Правительство упростило строительство воздушных линий электропередач и подстанций

Правительство упростило строительство воздушных линий электропередач и подстанций

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины во время военного состояния упростил строительство воздушных линий электропередач и подстанций. Для этого снято требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Чтобы поскорее восстановить энергосистему, принимаем сегодня решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций. На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов. Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины», – сообщил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений.

Источник: УНН
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