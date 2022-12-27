В Николаевской области мину прибило к берегу, она взорвалась - полиция

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Николаевской области в районе Коблевого взорвалась морская мина, которую прибило к берегу. Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram, пишет УНН.

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"Вражеская морская мина. Именно такую находку обнаружили полицейские сегодня в Коблево. К берегу ее прибило из-за шторма и она взорвалась. К счастью, обошло без пострадавших", - сообщил Шайхет.

По его словам, таких опасных предметов очень много, поэтому призвал быть бдительными.

Напомним

Почти треть территории Украины потенциально загрязнена взрывоопасными предметами, которые могут прятаться даже в игрушках.