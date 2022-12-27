С начала полномасштабного вторжения более 8 тысяч человек незаконно пытались уехать из Украины – ГПСУ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Госпогранслужба задержала на зеленом участке границы более 8 тысяч нарушителей, незаконно пытавшихся выехать из Украины. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

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“Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы, в том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой. Всего с 24 февраля на зеленом участке границы было задержано 8 400 таких нарушителей. Еще более 3 700 человек были задержаны на пунктах пропуска при попытке незаконно пересечь границу, либо по поддельным документам, либо другим способом. И больше таких случаев фиксируется на границе с Венгрией и Польшей”, – сказал он.

Детали

Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что для уменьшения попыток незаконного пересечения границы органами и подразделениями ГПСУ во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводятся специальные мероприятия, в том числе и информационного характера.

Он также призвал граждан не нарушать закон и не пытаться искать способы незаконного пересечения границы. Представитель ведомства пояснил, что из-за погодных условий (особенно фиксируемых на Закарпатье), пограничники неоднократно спасали жизнь тем, кто незаконно пытался уехать.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения рф на всех пунктах пропуска государственной границы Украины было оформлено более 28 миллионов человек.