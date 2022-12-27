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Александр Сырский посетил подразделения, выполняющие боевые задания на фронте: детали

Александр Сырский посетил подразделения, выполняющие боевые задания на фронте: детали

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил подразделения, выполняющие боевые задания на фронте и предоставил практические рекомендации по эффективному отражению атак противника, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Генерал-полковник пообщался с военными и заслушал насущные проблемные вопросы, нуждающиеся в срочном решении.

Несмотря на высокую концентрацию сил врага, ему уже который месяц не удается взять город штурмом.

"Благодаря героизму и титаническим усилиям наших защитников крепость Бахмут держится", - говорится в сообщении Минобороны.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время заседания обсудили ситуацию на фронте, в частности, по Бахмуту и Кременной, а также планы на следующий год.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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