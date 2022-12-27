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Правительство прекратило деятельность Фонда социального страхования

Правительство прекратило деятельность Фонда социального страхования

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании Правительство приняло решение о прекращении деятельности Фонда социального страхования. Его присоединят к Пенсионному фонду Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Продолжаем социальную реформу. Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины. Делаем механизм социальной поддержки более действенным и эффективным, адаптированным к сегодняшним реалиям. Планомерно сокращаем излишние расходы государства», – сообщил Шмыгаль.

Также на 2023 год Правительство продлило переходный период по переоформлению помощи на детей, которые находятся под опекой и попечительством, на детей с инвалидностью, на лиц, имеющих инвалидность с детства, на тех, кто за ними ухаживает. Поскольку сейчас многие украинцы находятся за границей, у некоторых нет доступа к электричеству, и при таких условиях переоформить помощь проблематично.

Напомним

Кабинет министров Украины на время военного положения упростил строительство воздушных линий электропередач и подстанций. Для этого снято требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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