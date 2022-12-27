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Украина нуждается в автотрансформаторах и мощных генераторах – министр энергетики

Украина нуждается в автотрансформаторах и мощных генераторах – министр энергетики

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр энергетики Украины провел встречу с руководителями дипломатических миссий "Группы семи" и Представительства ЕС в Киеве. Во время нее министр проинформировал присутствующих о срочных потребностях Украины в энергетической отрасли и обсудил ситуацию на ЗАЭС, передает УНН.

Детали

Во время встречи Галущенко проинформировал присутствующих о неотложных потребностях отрасли.

В первую очередь, это высоковольтное оборудование, в частности автотрансформаторы и мощные генераторы, которые дают еще возможность обеспечивать стабильную добычу газа на украинских месторождениях, а также спецтехнику и транспорт для проведения ремонтных работ на энергетических объектах.

Кроме того, Министр акцентировал внимание послов G7 на ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС. В частности, что на станции назначено фейковое руководство, работающее без лицензий и разрешений, и нелегальное пребывание представителей росатома. В то же время оккупанты постоянно давят на украинский персонал, пытаясь заставить работников подписать контракты с фейковым АО «Запорожская АЭС», управляемой росатом.

Участники встречи также обсудили перспективу импорта электроэнергии в Украину из стран ЕС. Галущенко подчеркнул, что существуют ограничения для импорта на уровне 600 МВт днем и 700 МВт ночью. Однако на сегодняшний день есть техническая возможность существенно увеличить этот объем.

Напомним

Кабинет министров Украины на время военного положения упростил строительство воздушных линий электропередач и подстанций. Для этого снято требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов.

Источник: УНН
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