Загадочная смерть одного из богатейших депутатов рф: стали известны новые подробности

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Как сообщила во вторник газета Hindustan Times, состоятельный российский депутат Павел Антов выпал из окна третьего этажа гостиницы в Индии. Полиция расследует инцидент как несчастный случай или самоубийство, информирует УНН.

Детали

В сообщении говорится, что 65-летний Павел Антов посетил восточный штат Одиша, чтобы отпраздновать свой день рождения, прежде чем разбился в воскресенье.

Недавно при необычных обстоятельствах погиб ряд влиятельных российских бизнесменов.

Антов разбогател на мясе и колбасах и является бывшим членом партии "единая россия".

Областной парламент во Владимирской области, где он занимал должность депутата, опубликовал послание с соболезнованиями, в котором говорится, что коллеги Антова поражены трагедией, и отмечается, что бизнесмен был полон сил и планов на будущее. В сообщении он описывался как один из самых активных покровителей культурных и художественных проектов в регионе. Журнал Forbes называл его самым богатым депутатом и госслужащим в 2019 году.

За три дня до смерти Антова один из трех мужчин, сопровождавший его во время визита, скончался в той же гостинице от сердечного приступа, сообщил индийскому информационному агентству ANI инспектор полиции.

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