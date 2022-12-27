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НБУ намерен провести оценку устойчивости банков в 2023 году

НБУ намерен провести оценку устойчивости банков в 2023 году

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Нацбанк Украины планирует провести оценку устойчивости банковской системы путем стресс-тестирования и оценки качества активов. Об этом говорится в финансовом отчете НБУ, сообщает УНН.

Цитата

"При стабилизации экономической ситуации в следующем году НБУ проведет оценку устойчивости банковской системы. Она будет включать оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших банков по базовому сценарию.

Оценка устойчивости позволит оценить текущий уровень капитала банков и потенциальные потребности в капитале в перспективе. Учитывая ее результаты, НБУ будет определять дальнейшие графики отмены военных послаблений и внедрения запланированных ранее регуляторных требований", - говорится в отчете.

Напомним

Национальный банк вместе со всеми системно важными банками Украины объединились для создания общей банковской сети – Power Banking, которая будет работать даже в условиях блэкаута.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, банк
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