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Сербы установили новые баррикады в Митровице

Сербы установили новые баррикады в Митровице

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сербы, протестующие в северном Косово, построили несколько новых уличных баррикад во вторник, через несколько часов после того, как Белград заявил, что приводит свою армию в состояние повышенной боевой готовности после нескольких недель эскалации напряженности с Приштиной. Об этом УНН пишет ссылаясь на портал kossev.info.

Детали

Новые заграждения из тяжело нагруженных грузовиков были установлены за одну ночь в Митровице, городе на севере Косово, разделенном между косовскими сербами и этническими албанцами.

Впервые с начала недавнего кризиса сербы перекрыли улицы в одном из главных городов. До этого баррикады в основном возводились на дорогах, ведущих к косово-сербской границе.

Дополнение

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности поздно в понедельник.

Косово, которое когда-то было частью Сербии, но население которого почти полностью состоит из албанцев, является независимым с 2008 года. Сербия этого не признала и продолжает претендовать на территорию.

Вучич шесть раз за последние пять лет приводил в боевую готовность сербские вооруженные силы. Миссия КФОР под руководством НАТО обеспечивает мир в Косово с 1999 года.

Источник: УНН
Теги: Сербия, Косово
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