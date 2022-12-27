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"Демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и собственную политическую близорукость": в МИД ответили на заявления Орбана

"Демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и собственную политическую близорукость": в МИД ответили на заявления Орбана

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно того, что Украина сможет воевать только при поддержке США демонстрируют его патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость. Об этом говорится в официальном заявлении МИД, передает УНН.

Цитата

“Заявления Премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров”, – говорится в сообщении.

Детали

В МИД также отметили, что венгерскому лидеру следует спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины и вывела войска.

Дополнение

В интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина вроде бы "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Венгрия, война
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