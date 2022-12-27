путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим "потолок цен"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Как пишут росСМИ, соответствующий документ запрещает поставки нефти физически юридическим лицам, если при заключении контрактов использовали механизмы ценовых потолков, передает УНН.

Детали

Указ о спецмерах в связи с потолком цен на нефть и нефтепродукты рф:

▪️ запрещает поставки при указании в контрактах прямо или косвенно предела цены;

▪️ запрет на поставку нефти по потолку цен вступает в силу с 1 февраля 2023 г., действует до 1 июля 2023 г.;

▪️ дату запрета поставки нефтепродуктов определит кабмин;

▪️ президент может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов.

Ранее

3 декабря Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть и нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

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