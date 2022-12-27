Более 50 человек погибли в результате новых межобщинных столкновений в Южном Судане

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В результате новых межобщинных столкновений в Южном Судане погибли 56 мирных жителей, передает УНН.

Детали

Конфликт разразился между группами вооруженной молодежи из района Большого Пибора и соседнего штата Джонглей.

«Конфликт начался вчера (в понедельник) в районе Пибор. Он закончился в вечернее время», - сообщил агентству Anadolu по телефону министр информации Большого Пибора Авраам Келанг Джиджи.

Правительство направило солдат для защиты гражданских лиц, сказал Джиджи. Нападавшие похитили несколько стад крупного рогатого скота.

«Они также напали на государственные объекты’. Вчера они напали на военные казармы, убили одного солдата и ранили 17 человек», - сказал он.

Добавим

Нападение произошло через несколько дней после того, как миссия ООН в Южном Судане предупредила о насилии со стороны вооруженных групп молодежи и ополченцев из двух районов.

Набеги на скот, похищение детей и нападения из мести были основными источниками конфликтов в Южном Судане на протяжении многих лет.