В Украине планируют разрешить выезжать границу военнообязанным мужчинам с бронированием от мобилизации – Свириденко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров планирует разрешить выезжать за границу всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от военного призыва. Об этом в интервью Forbes сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

В частности, Министерство экономики отказалось от идеи «эКомандировка». По словам Свириденко, новую процедуру по разрешению на выезд всем военнообязанным с бронированием от мобилизации должны принять вскоре.

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“С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура «эКомандировка» потеряла смысл, так как забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов”, – отметила министр.

Она добавила, что новый проект по бронированию уже находится на согласовании в Кабмине. Дискуссия продолжается в самом разгаре.

Свириденко объяснила, что под новые критерии бронирования подпадают сотрудники работающие в государственном секторе, предприятиях, выполняющих мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и критически важное для экономики.

При этом в министерстве объяснили, что не ставят своей целью разрешить уезжать всем.

“Наша задача – помочь бизнесу, который работает, уехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках”, — отмечает Свириденко.

По ее словам, уже забронированные работники могут перейти на новый формат по истечении их срока бронирования. Минэкономики, Минцифра и Генштаб работают над переводом бронирования в электронный формат.

Напомним

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о разрешении мужчинам выезжать за границу на работу с залогом в 200 тыс. грн.