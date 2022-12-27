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Италия рассматривает предоставление Украине средств ПВО - Мелони

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Италия рассматривает  предоставление систем ПВО для защиты украинского неба. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

О телефонном разговоре у себя в Telegram сообщил Президент Украины. Он выразил признательность Джорджи Мэлони за солидарность и всестороннюю поддержку, а также приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн евро помощи.

"Джорджа Мэлони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира", - добавил Зеленский.

О каких именно системах ПВО идет речь, пока неизвестно, да еще в ноябре СМИ писали, что Италия рассматривает передачу Украине систем SAMP/T и Aspide в рамках нового пакета помощи.

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Напомним

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что хотела бы совершить визит в Украину в начале 2023 года.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, Италия
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