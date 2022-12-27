Организация и участие в так называемых "сходках": задержаны "воры в законе" "Умка" и "Лаша Сван"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. "Воры в законе", находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, для разрешения конфликтов и координации уголовной деятельности организовали несколько так называемых "сходок" с участием представителей криминалитета. Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Об этом УНН информирует ссылаясь на Национальную полицию в Telegram.

Детали

По информации полиции, на "собраниях" они приняли решение о выделении финансовой помощи так называемого "воровского общака" на "праздничные нужды" криминалитета и "воров в законе", которые находятся в местах лишения свободы. Также наделили более широкими "полномочиями" лидера ОПГ - сбор средств, полученных преступным путем на территории Одессы.

Собранные оперативниками Департамента стратегических расследований и следователями Главного следственного управления Нацполиции в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора доказательства стали основанием для задержания "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван" в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении за организацию и участие в преступном собрании.

Досудебное расследование по делу о распространении "ворами в законе" преступного влияния завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Прокуроры готовят ходатайство в суд по избранию задержанным лидерам "верхушки" преступного мира мер пресечения. Известно, что "Умка", коронованный в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои "звания" от топ-представителей российского криминального мира.