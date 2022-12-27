Оккупанты усиливают мелитопольскую линию фронта - Андрющенко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня в Мариуполе были замечены две колонны вражеской техники, двигавшиеся в сторону Бердянска. Оккупанты усиливают мелитопольский участок фронта. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

По словам Андрющенко, первая колонна ориентировочно в 13-30 выехала из города. Около 50 единиц техники, в том числе гусеничная техника типа танки Т-62 на лафетах. Подтверждено прохождение через мост в районе с. Демьяновки/Комышеватое в Запорожской области.

Вторая – ориентировочно в 15-00 из города. Около 50 единиц, в том числе танки и БМП на лафетах, грузовики с БК и живой силой.

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«Продолжается усиление Мелитопольского участка фронта. Что частично подтверждается многочисленными разговорами оккупантов в городе», – сообщил Андрющенко.

Напомним

На прошлой неделе оккупанты начали строить оборону не только вокруг Мелитополя Запорожской области, но и в самом городе. Перекрыты центр и некоторые кварталы.