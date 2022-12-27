Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 0,0092 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7065

Генштаб: из-за больших потерь на Луганщине оккупанты все больше прибегают к дезертирству

Генштаб: из-за больших потерь на Луганщине оккупанты все больше прибегают к дезертирству

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Из-за больших потерь среди личного состава на временно занятых территориях Луганской области оккупанты все чаще прибегают к дезертирству и оставляют позиции. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил, передает УНН.

Детали

Так, в связи со значительными потерями личного состава, в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление боевых позиций.

С целью удержания контроля над ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются удержать контроль над Кременной, что на Луганщине, в районе города идут тяжелые бои. Войска россии стягивают туда множество резервов и техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.