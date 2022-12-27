Генштаб: из-за больших потерь на Луганщине оккупанты все больше прибегают к дезертирству

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Из-за больших потерь среди личного состава на временно занятых территориях Луганской области оккупанты все чаще прибегают к дезертирству и оставляют позиции. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил, передает УНН.

Детали

Так, в связи со значительными потерями личного состава, в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление боевых позиций.

С целью удержания контроля над ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются удержать контроль над Кременной, что на Луганщине, в районе города идут тяжелые бои. Войска россии стягивают туда множество резервов и техники.