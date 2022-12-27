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Киев получает стабильные объемы электроэнергии, но с ограничениями - YASNO

Киев получает стабильные объемы электроэнергии, но с ограничениями - YASNO

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Киев получает стабильные объемы электроэнергии, но с ограничениями. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость. Эти объемы удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей. Это вторая хорошая новость", - написал Коваленко.

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Однако, по его словам, сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура существенно упадет, а потребление вырастет.

"Благо, Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная – сумасшедший сосед и его ракеты и иранские шахеды", - резюмировал Коваленко.

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Источник: УНН
Теги: Украина, электричество
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