Новости: Криминал и ЧП
27 декабря 2022, 20:21 • Тоня Туманова • 5805
Оккупанты попали в городской роддом Херсона, есть разрушение
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. В результате очередной атки - попали в городской роддом, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и сообщения журналиста Андрея Цаплиенко.
Детали
Информация о "прилете" в роддом Херсона появилась после 20.00.
Как сообщил Андрей Цаплиенко, "в обстрелянном оккупантами херсонском роддоме разрушены несколько помещений, о жертвах пока не сообщают".
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Напомним
Прошедшие сутки русские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонщину – один человек получил ранения.
Источник: УНН
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