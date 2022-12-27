Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 0,0092 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5805

Оккупанты попали в городской роддом Херсона, есть разрушение

Оккупанты попали в городской роддом Херсона, есть разрушение

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. В результате очередной атки - попали в городской роддом, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и сообщения журналиста Андрея Цаплиенко.

Детали

Информация о "прилете" в роддом Херсона появилась после 20.00.

Как сообщил Андрей Цаплиенко, "в обстрелянном оккупантами херсонском роддоме разрушены несколько помещений, о жертвах пока не сообщают".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

Напомним

Прошедшие сутки русские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонщину – один человек получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.