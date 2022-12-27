Оккупанты попали в городской роддом Херсона, есть разрушение

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. В результате очередной атки - попали в городской роддом, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и сообщения журналиста Андрея Цаплиенко.

Детали

Информация о "прилете" в роддом Херсона появилась после 20.00.

Как сообщил Андрей Цаплиенко, "в обстрелянном оккупантами херсонском роддоме разрушены несколько помещений, о жертвах пока не сообщают".

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Напомним

Прошедшие сутки русские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонщину – один человек получил ранения.