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Херсон: в роддоме, который обстреляли оккупанты, сегодня родилось два ребенка - ОП

Херсон: в роддоме, который обстреляли оккупанты, сегодня родилось два ребенка - ОП

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В родильном отделении херсонской больницы, в которую попали оккупанты, сегодня родилось двое детей и находилось 5 женщин после родов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"Херсон. россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов", - написал Тимошенко в Telegram.

По его словам, в результаты обострения рф "чудом никто не пострадал".

Ранее

оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. В результате очередной атки - попали в городской роддом.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонщину - один человек получил ранение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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