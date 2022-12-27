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"Трофей" и "головная боль" одновременно - The Washington Post рассказали о проблемах с захваченой российской техникой

"Трофей" и "головная боль" одновременно - The Washington Post рассказали о проблемах с захваченой российской техникой

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сотни захваченных российских танков и другой военной техники одновременно являются и “трофеями”, и “головной болью”, ведь нуждаются в ремонте. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как сообщает The Washington Post, значительная часть захваченной вражеской техники нуждается в ремонте. В результате оборудование ожидает на ремонтных площадках по всей стране, пока не найдутся детали для неработающих частей.

Боец танкового подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады Вадим Устименко рассказал изданию о сложностях с захваченной техникой.

Цитата

«Та техника, которую можно было просто запустить или требовалось всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам рук. Нуждавшаяся в ремонте и в конце концов заработавшая составляла примерно 30%. Около 50% – это мусор, который требует очень много работы», – сообщил военный.

Напомним

Генштаб сообщил, что рашисты увеличили объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, техника
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