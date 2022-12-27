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"Пусть открестятся от москвы и признают, что путин - сатана": Данилов об УПЦ МП

"Пусть открестятся от москвы и признают, что путин - сатана": Данилов об УПЦ МП

Алексей Данилов

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона прокомментировал решение Конституционного суда по закону об обязательствах УПЦ МП изменить название. Он заявил, что церковь не может скрывать свою принадлежность к московскому патриархату, а общество Украины требует справедливости, передает УНН.

Цитата

“Наше общество, особенно после 24 февраля, будет требовать справедливости. Если вы прячете свою принадлежность к московскому патриархату, к связям с людьми, которые в церквях на территориях россии молятся за то, чтобы убивали наших солдат, то как вы можете вообще смотреть в глаза?”, – отмечает Данилов.

Детали

Секретарь СНБО также упомянул обращение заместителя Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), призвавшего Президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории храмы за Украинской Православной Церковью (московского патриархата). Данилов заявил, что тот сначала должен "обратиться к своей совести".

“Имеете отношение – пожалуйста. Нет – официально откреститесь. Скажите, что сатана сидит. Сатана путин. Сатана тот, который там ходит с крестом, кирилл или как его зовут. Назовите вещи своими именами. И тогда оно будет честно и справедливо. А не просить сегодня Лавру, чтобы "мы там дальше пассервировали". Общество требует справедливости и так работать как было до этого не будет”, – добавил Данилов.

Дополнение

Конституционный Суд сегодня принял решение, которым заявил о том, что закон о переименовании Украинской православной церкви московского патриархата с указанием на ее принадлежность к рф соответствует нормам Конституции.

Источник: УНН
Теги: УПЦ МП, Алексей Данилов
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