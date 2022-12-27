Мелони пригласила Зеленского в Рим

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джоджи Мэлони подтвердила свое намерение приехать в Киев и пригласила его приехать в Рим. Об этом говорится на сайте Правительства Италии, передает УНН.

Цитата

“Премьер-министерша подтвердила намерение поехать в Киев и пригласила президента Зеленского посетить Рим. Мелони отметила полную поддержку Киева с стороны правительства Италии в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущем восстановлении Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним

Италия и Франция готовы поставить Украине системы ЗРК SAMP/T Mamba.