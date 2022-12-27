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Мелони пригласила Зеленского в Рим

Мелони пригласила Зеленского в Рим

Джоджи Мэлони

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джоджи Мэлони подтвердила свое намерение приехать в Киев и пригласила его приехать в Рим. Об этом говорится на сайте Правительства Италии, передает УНН.

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“Премьер-министерша подтвердила намерение поехать в Киев и пригласила президента Зеленского посетить Рим. Мелони отметила полную поддержку Киева с стороны правительства Италии в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущем восстановлении Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним

Италия и Франция готовы поставить Украине системы ЗРК SAMP/T Mamba.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, Владимир Зеленский
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