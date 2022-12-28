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В рф хотят создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

В рф хотят создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Госдума Российской Федерации

Источник: GETTY IMAGES

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Премьер-министр россии михаил мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Об этом говорится в документе на портале правовой информации рф, передает УНН.

Цитата

“Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению”, — говорится в документе.

Добавим

Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях заявил, что руководство россии рассматривает вопрос общей мобилизации, не исключено, что россия закроет границы для выезда мужчин до 65 лет.

Источник: УНН
Теги: Россия, учебные заведения
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