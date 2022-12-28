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28 декабря 2022, 00:53 • Елизавета Калитвенцева • 5130
В рф хотят создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах
Госдума Российской Федерации
Источник: GETTY IMAGES
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Премьер-министр россии михаил мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Об этом говорится в документе на портале правовой информации рф, передает УНН.
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“Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению”, — говорится в документе.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях заявил, что руководство россии рассматривает вопрос общей мобилизации, не исключено, что россия закроет границы для выезда мужчин до 65 лет.
Источник: УНН
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