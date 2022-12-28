Сумская область возвращается к "зеленому" графику электроснабжения

КИЕВ. 28 декабря. УНН. "Свет Сумщины" сообщает, что в области отменяют графики почасовых отключений и вводят новые, которые будут действовать по принципу, передает УНН.

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"С сегодняшнего дня, 28 декабря, с 00:00 до 7:00 по городу Сумы и области графики почасовых отключений (ГПО) будут отменены. То есть стабилизационные ограничения не будут действовать", — говорится в сообщении.

С 8 утра область вернется к графику 4 через 2. Это означает, что 4 часа свет будет и 2 — нет.

Информацию подтвердил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

Напомним

Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился благодаря включению после восстановления одного из блоков тепловой электростанции. Восстанавливается энергетическая инфраструктура на деоккупированных территориях, растет потребление. До всех областей доведены лимиты потребления, сообщили в НЭК "Укрэнерго.