Новости: Общество
28 декабря 2022, 01:35 • Юрий Свиридюк • 5565
В Донецкой области все котельные, работавшие на газе, отключены
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Из-за повреждений магистрального газопровода в Харьковской области все котельные, работавшие на газе в Донецкой области, выключены. Некоторые жители региона остались без отопления.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“В настоящее время сформированы ремонтные бригады для срочного обнаружения и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ”, — говорится в сообщении
Кириленко отметил, что скорость восстановления газопровода будет зависеть от характера повреждения и его масштаба.
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Источник: УНН
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