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В Донецкой области все котельные, работавшие на газе, отключены

В Донецкой области все котельные, работавшие на газе, отключены

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Из-за повреждений магистрального газопровода в Харьковской области все котельные, работавшие на газе в Донецкой области, выключены. Некоторые жители региона остались без отопления.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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“В настоящее время сформированы ремонтные бригады для срочного обнаружения и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ”, — говорится в сообщении

Кириленко отметил, что скорость восстановления газопровода будет зависеть от характера повреждения и его масштаба.

Добавим

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из восьми человек — с четырьмя детьми.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, котел
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