США столкнулись с проблемами в поддержке энергетики Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник вновь пообещал “без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы восстановить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины”, поскольку она сталкивается с тяжелой зимой российских атак. Но эти усилия не обойдутся без проблем.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Начальный транш американского электрооборудования, включавший автоматические выключатели, реле, разъединители, поступил в Украину более недели назад — это часть многомиллионного обещания администрации Байдена для поддержки электроэнергетики Украины.

Однако, США и партнерам приходится бороться с проблемами мировой цепочки поставок, сказал американский чиновник.

Есть глобальные усилия, чтобы попытаться справиться с этим, объяснил чиновник, и США сотрудничают с частным сектором, чтобы попытаться сократить разрыв в поставке оборудования.

Прочие проблемы

Некоторые из "более дорогих" элементов, используемых в США, несовместимы в Украине, поскольку предназначены для работы в различных частотных сетях.

США надеются, что предоставление систем противовоздушной обороны поможет противостоять шквалу российских атак на украинскую критическую инфраструктуру, чтобы оборудование, предоставленное США и партнерами, не было уничтожено.

В краткосрочной перспективе США пытаются найти приоритетные для украинцев услуги, например крупные газогенераторы. По словам американского чиновника, эти генераторы не будут использоваться для питания отдельных домов, а, скорее, будут использоваться для поддержки критически важных коммунальных услуг, таких как вода и тепло, даже если электроэнергия отсутствует.