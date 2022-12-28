УПЦ (МП) отказалась переименоваться несмотря на решение суда

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Конституционный суд Украины одобрил решение о переименовании Украинской Православной Церкви (московского патриархата) и указал, что ее принадлежность к россии соответствует нормам Конституции. В самой Церкви отвергли обвинения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на юридический отдел УПЦ (МП).

Детали

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал решение Конституционного суда, и сказал, что “отсутствуют какие-либо законные основания для переименования УПЦ”.

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“Конституционный Суд признал закон о переименовании конституционным. В то же время следует отметить, что Решение Конституционного Суда не обязывает Украинскую Православную Церковь изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины”, — отметил протоиерей Александр Бахов.

Председатель Юридического отдела обратил внимание, что “в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской Православной Церкви”.

“Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве. Все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине”, — подчеркнул юрист.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал решение Конституционного суда по закону об обязательствах изменения УПЦ изменить название. Он заявил, что церковь не может прятать свою принадлежность к московскому патриархату.

Добавим

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой покинуть Успенский и Трапезный соборы Украинской Православной Церкви.