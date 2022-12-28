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В румынских горах потерялась группа украинцев: одного из них нашли мертвым

В румынских горах потерялась группа украинцев: одного из них нашли мертвым

КИЕВ. 28 декабря. УНН. 24 декабря 6 мужчин хотели незаконно пересечь границу Украины с Румынией. Двое украинцев были задержаны румынской стороной и переданы украинским пограничникам, однако четверо других мужчин заблудились в горах. Один из них был найден уже мертвым.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издания Agerpres.

Детали

Как сообщают спасатели, один из мужчин, которых нужно было найти, упал с обрыва. Он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением. Последний раз с ним была связь утром 26 декабря. Его тело обнаружил местный житель. 

Сейчас известно, что двое мужчин были найдены 24 декабря, а еще двое – в понедельник, 26 декабря. Пребывание последнего, шестого мужчины — неизвестно.

Напомним

Чаще всего украинцы пытаются незаконно пересечь границу на “зеленом участке” с Румынией и Молдовой. По пунктам пропуска – лидируют Польша и Венгрия.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния
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