С нового года WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Платформа обмена сообщениями WhatsApp объявила, что они больше не будут доступны на некоторых телефонах. Всего не будет поддерживаться 49 моделей.

Об этом пишет The Sun, передает УНН.

Детали

Мессенджером не смогут пользоваться владельцы iPhone 5, iPhone 5c, Samsung Galaxy, а также линейки смартфонов Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1). Обновить гаджет для использования WhatsApp придется и людям из линейки LG Optimus и Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820.

Мессенджер не будет работать из-за отсутствия обновлений — старые гаджеты не имеют функционала, чтобы продолжать поддерживать новые версии программы.

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"Чтобы не отставать от последних достижений технологий, мы регулярно прекращаем поддержку старых операционных систем, чтобы направить наши ресурсы в поддержку новейших", — прокомментировали в компании.

Пользователи получат специальные уведомления для обновления гаджета.