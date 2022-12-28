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МИД Украины публично осудило премьера Венгрии за отсутствие поддержки

МИД Украины публично осудило премьера Венгрии за отсутствие поддержки

Виктор Орбан

Источник: AFP

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины на правительственном портале разместило заявление, где осуждает неназванные заявления венгерского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отсутствии поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, пишет УНН.

Детали

Как отметил МИД, заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственной политической близорукости. Украинская сторона отмечает, что без поддержки Украины, российская агрессия может распространиться и на венгров.

Цитата

"Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи’с Москвой, чтобы и прекратила агрессию против Украины и вывела войска", — говорится в сообщении.

Напомним

Орбан заявил, что Украина вроде бы "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Венгрия
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