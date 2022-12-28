Генштаб назвал суточные достижения украинских защитников на фронте

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинские защитники продолжают уничтожать врага вдоль всей линии фронта. По информации Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, в течение суток наши военные поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, передает УНН.

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Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также украинские военные поразили состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.

В то же время противник, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращает наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

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По данным Генштаба, из-за больших потерь среди личного состава на временно занятых территориях Луганской области оккупанты все чаще прибегают к дезертирству и оставляют позиции.