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Генштаб назвал суточные достижения украинских защитников на фронте

Генштаб назвал суточные достижения украинских защитников на фронте

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинские защитники продолжают уничтожать врага вдоль всей линии фронта. По информации Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, в течение суток наши военные поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, передает УНН.

Детали

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также украинские военные поразили состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.

В то же время противник, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращает наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Дополнение

По данным Генштаба, из-за больших потерь среди личного состава на временно занятых территориях Луганской области оккупанты все чаще прибегают к дезертирству и оставляют позиции.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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