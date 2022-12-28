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Конгресс США запретил использование TikTok на всех официальных устройствах

Конгресс США запретил использование TikTok на всех официальных устройствах

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса запрещает использование программы китайской социальной сети TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всех ее сотрудников.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Во вторник все законодатели Палаты представителей и их сотрудники получили письмо за подписью главного административного директора палаты (CAO) с требованием удалить программу TikTok с официальных устройств из-за проблем в области безопасности. В письме говорилось, что со всеми, у кого уже есть TikTok, свяжутся по поводу удаления программы, а будущая его загрузка запрещается.

Запрет практически аналогичен законопроекту, который вот-вот должен вступить в силу — о запрете использования программы TikTok на устройствах федерального правительства. Это произойдет, как только президент Джо Байден подпишет в ближайшие дни законопроект о федеральном бюджете в следующем финансовом году.

По состоянию на прошлую неделю правительства 19 штатов уже запретили приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance Ltd, на рабочих устройствах правительств этих штатов.

В Конгрессе также звучали предложения ввести общенациональный запрет на китайскую программу.

Напомним

Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем TikTok, заявила, что ее сотрудники ненадлежащим образом получили данные пользователей социальной сети.

Источник: УНН
Теги: США, TikTok
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