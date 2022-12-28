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Совбез ООН осуждает запрет движения "Талибан" в отношении женщин в Афганистане

Совбез ООН осуждает запрет движения "Талибан" в отношении женщин в Афганистане

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вчера вечером, 27 декабря, Совет Безопасности ООН призвал к полному, равноправному и значимому участию женщин и девушек в Афганистане, осуждая запрет возглавляемой Талибаном администрации страны на обучение женщин в университетах или работу в группах гуманитарной помощи.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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В заявлении совет из 15 членов заявил, что запрет женщинам и девушкам посещать среднюю школу и университеты в Афганистане “представляет все большую эрозию уважения прав человека и основных свобод”.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во вторник в Twitter, что ограничения являются “неоправданным нарушением прав человека и должны быть отменены”.

О запрете на обучение в университетах для женщин было объявлено во время заседания Совета Безопасности в Нью-Йорке по Афганистану на прошлой неделе. С марта девушкам запрещено посещать среднюю школу.

Совет заявил, что запрет на работу женщин как гуманитарных работников “будет иметь значительное и немедленное влияние на гуманитарные операции в стране”, включая операции ООН.

Напомним

Правители Талибана в Афганистане во вторник запретили обучение в университетах для женщин по всей стране, поскольку жесткие исламисты продолжают подавлять право женщин на образование и свободу.

Источник: УНН
Теги: ООН, Афганистан, талибы
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