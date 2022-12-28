Меркель заявила, что не планирует участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует участвовать в мирных переговорах по окончании войны в Украине.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Sette.

Детали

Экс-канцлер заявила, что для себя видит разницу между "вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором".

Чиновница признала, что руководствовалась собственной логикой, когда принимала решение о дальнейших действиях в отношении Украины и России, когда она занимала должность канцлера ФРГ.

Ангела Меркель выразила уверенность, что война обязательно закончится за столом переговоров, однако сама не планирует участвовать в них.

Напомним

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что в ее политике в отношении России были провалы.

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