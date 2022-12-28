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В Турции россиянам перестали выдавать виды на постоянное жительство

В Турции россиянам перестали выдавать виды на постоянное жительство

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Начиная с 26 декабря россияне, решившие пройти процедуру получения вида на жительство в Турции, столкнулись с отказом в выдаче документов. Об этом со ссылкой на людей, которые попытались легализоваться, пишет VPost, передает УНН.

Цитата

“С 26 декабря внезапно усилили правила, потребовали предоставлять для заявки на ППП подтверждение удаленной работы, причем люди узнали об этом уже задним числом, затем начала с’являться информация об отказах в предоставлении этих справок, а сегодня мне отменили рандеву, на которой должен был подавать документы”, — рассказывают те, кто пробовал податься.

Россиянин, снявший квартиру в Измире на год, говорит, что ему с женой отказали в выдаче вида из-за “неясности намерений пребывания в стране”.

Напомним

Ряд Европейских стран перестали выдавать визы и виды на постоянное проживание гражданам страны-агрессорки — россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Турция
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