В Турции россиянам перестали выдавать виды на постоянное жительство

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Начиная с 26 декабря россияне, решившие пройти процедуру получения вида на жительство в Турции, столкнулись с отказом в выдаче документов. Об этом со ссылкой на людей, которые попытались легализоваться, пишет VPost, передает УНН.

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“С 26 декабря внезапно усилили правила, потребовали предоставлять для заявки на ППП подтверждение удаленной работы, причем люди узнали об этом уже задним числом, затем начала с’являться информация об отказах в предоставлении этих справок, а сегодня мне отменили рандеву, на которой должен был подавать документы”, — рассказывают те, кто пробовал податься.

Россиянин, снявший квартиру в Измире на год, говорит, что ему с женой отказали в выдаче вида из-за “неясности намерений пребывания в стране”.

Напомним

Ряд Европейских стран перестали выдавать визы и виды на постоянное проживание гражданам страны-агрессорки — россии.