Берлин: нормальные отношения с нынешней россией невозможны

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не считает возможным нормальные отношения с нынешней россией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

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“Мы должны четко понимать: с этой россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической россии, которая не представляет угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий — мы сейчас живем в другой реальности”, — сказала министр интервью Digi 24.

По ее словам, ставка должна быть сделана на укрепление “общей безопасности перед лицом россии”, а санкции против нее будут усиливаться, пока идет война в Украине.

“Ибо Украина тоже защищает свободу Европы. Поэтому мы будем с ней столько, сколько нужно — с оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой”, — отметила Бербок.

Напомним

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует участвовать в мирных переговорах по окончании войны в Украине.