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Кремль хочет восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве о мобилизации — ISW

Кремль хочет восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве о мобилизации — ISW

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Американский институт введения войны в новом своде показывает как Кремль все больше привлекает избранных военных журналистов и блогеров в свои информационные кампании, вероятно, пытаясь восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве информирует УНН. Известный российский блоггер, принимавший участие в боевых действиях в оккупированной Донецкой области, дал почти 20-минутное интервью российскому федеральному каналу, проталкивая ключевые нарративы Кремля относительно мобилизации и поддержки военных действий.

Детали

Журналист обвинил в слабости мобилизованных мужчин, которые жалуются женам на мобилизацию и плохие условия на передовой.

Он также выразил сексистское замечание, что россиянки совершают эмоциональные протесты, и призвал их воздержаться от жалоб на проблемы своих мужчин. Милблогер раскритиковал россиян, покинувших страну на знак протеста против войны, заявив, что этим россиянам не хватает уважения к своему обществу и его интересам.

Журналист убавил сообщение о плохих условиях на передовой, отметив, что в этих условиях должны исключительно местные командиры. Эти заявления согласовываются с недавними признаниями президента россии и российского министерства обороны проблем с мобилизацией и генерированием поддержки войны, которые, вероятно, преследуют цель подготовить российское общество к продолжительной войны.

Также этот милблогер также ранее сообщал, что Кремль теперь предлагает сотрудничество с разными журналистами.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские силовики могут создавать информационные условия оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией
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