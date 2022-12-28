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Новости: Война
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Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады - Ким

Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады - Ким

Виталий Ким

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вчера, 26 декабря, российские оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Цитата 

"Николаевский район: вчера, 27 декабря, в 13:21 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram

Детали 

Ким отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

В Николаевской области 27 декабря в районе Коблевого взорвалась морская мина, которую прибило к берегу.

Также 26 декабря в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. 

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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