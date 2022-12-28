От 2° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 28 декабря. УНН. По Украине сегодня будет преобладать погода без существенных осадков, температура воздуха будет колебаться на большинстве территории от 2 градусов мороза до 6 градусов тепла, в Карпатах - более сильные морозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 28 декабря без существенных осадков, лишь на Левобережье ночью небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем 1-6° тепла; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура ночью и днем 0-2° тепла.