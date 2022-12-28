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В захваченном Бердянске оккупантам советуют ходить в гражданской одежде - ЦНС

В захваченном Бердянске оккупантам советуют ходить в гражданской одежде - ЦНС

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во временно захваченном Бердянске Запорожской области российским оккупантам разрешили передвигаться в гражданской форме для безопасности. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, сообщает УНН.

Цитата

"Оккупантам, которые дислоцируются во временно оккупированном Бердянске, по возможности разрешили передвигаться в гражданской форме, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности", - говорится в сообщении.

Детали

Такое решение, как указано, связано с тем, что недавно произошло убийство трех мобилизованных солдат в городе. Пока они официально считают пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава.

Кроме того, еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданском является то, что местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении Вооруженным сил Украины.

"Враг пытается не привлекать лишний раз внимание к себе", - резюмировали в ЦНС.

Дополнение

На захваченных территориях Запорожской области оккупанты усиливают режимно-административные меры, в частности, ограничивая права людей введением комендантского часа.

Российские оккупанты закрыли въезд на временно захваченную оккупантами территорию Запорожской области через КПП "Васильевка". По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, данный поступок показывает страх гауляйтеров за свою жизнь.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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